Lavori notturni per ripristinare alcune condotte idriche

Le Acque Carcaci s.p.a. effettueranno dei lavori nel viale Lorenzo Bolano angolo Antonio Pacinotti in prossimità del pozzo di estrazione (F.C.E). I lavori inizieranno domani 28 giugno e si concluderanno sabato 29, le attività di ripristino avranno luogo dalle ore 23 alle 5 del mattino successivo. Per permettere i lavori sarà chiusa al traffico veicolare la carreggiata sud del viale Felice Fontana, nel tratto da via Padre Angelo Secchi a via Pacinotti. Il traffico proveniente da Monte Po e diretto verso via Mancini Battaglia (Ognina) sarà deviato lungo via Padre Angelo Secchi e via Leopoldo Nobili, da dove sarà possibile raggiungere qualsiasi direzione. Sul posto vi sarà la segnaletica appositamente installata, mentre gli operatori della Polizia Municipale vigileranno perché il traffico non abbia alcuna ripercussione.