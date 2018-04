Lettori: "I lavori sul marciapiede di piazza Europa tagliano fuori i pedoni"

Sono finalmente partiti i lavori per il rifacimento della pavimentazione nei pressi del deposito ferroviario di piazza Europa. Tuttavia, come nota un nostro lettore, il cantiere allestito su disposizione del Comune non tiene conto delle esigenze dei pedoni. Chi deve raggiungere la ciclabile ed il Lungomare è costretto a proseguire sulla carreggiata