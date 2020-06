Chiuso per lavori l'ufficio postale di Caltagirone in piazza Rinascita

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Piazza della Rinascita, a Caltagirone, resterà chiuso dal 3 al 10 giugno per lavori interni. Durante tutto il periodo di chiusura sarà disponibile per i cittadini l’Atm posto all’esterno dell’ufficio. Per tutti i servizi postali e finanziari e per il ritiro della posta inesitata, i cittadini potranno rivolgersi alla vicina sede di via Vittorio Emanuele 37 che, nel periodo indicato, osserverà l’orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.