Sopralluogo di Marco Falcone ad Aci Castello: a breve lavori in piazza Castello

L’assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone, accompagnato dal consigliere comunale di Forza Italia Turi Bonaccorso, è stato ricevuto dal sindaco di Aci Castello Carmelo Scandurra, dall'assessore Sebastiano Romeo e dai tecnici il dottore Giuseppe Filetti del Genio Civile di Catania, e dal dottore Simone Castorina dell’ufficio protezione civile comunale.

Al centro dell’incontro la manutenzione di luoghi simbolo e strategici della comunità. L’amministrazione ha richiesto l’intervento della Regione Siciliana in merito al consolidamento del tratto di piazza Castello dove si è già verificato il cedimento di un muro a secco. Falcone ha espresso immediato impegno per finanziare i lavori necessari. Il cantiere dovrebbe iniziare a breve e durare, al massimo un mese e mezzo. Il sindaco Scandurra ed il consigliere Bonaccorso hanno anche sollecitato un intervento di manutenzione sul porto di Aci Castello, così come da piano triennale, con una previsione di spesa di circa 250mila euro. Anche su questo l’assessore Falcone ha dato rassicurazioni, impegnandosi a soddisfare le richieste espresse. “Siamo soddisfatti, si tratta della ristrutturazione di una delle piazze più belle al mondo - ha detto Scandurra - così come siamo lieti della promessa di finanziamento dei lavori necessari per il porto; tali migliorie permetteranno - finalmente - di fruire dello scalo. Ringrazio l’Assessore Falcone e il consigliere Bonaccorso”.