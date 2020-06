Via libera ai lavori di riqualificazione per il campo scuola di Picanello

Il Campo “Scuola” di atletica leggera di via Grasso Finocchiaro, a Picanello, cambia volto grazie al progetto definitivo già approvato dalla giunta Pogliese e finanziato coi fondi comunitari di 1,29 milioni di euro del Pon Metro, per il programma destinato alle città metropolitane.

“Un progetto di radicale ristrutturazione che diventa un fatto concreto di eccezionale valenza - ha spiegato il sindaco Salvo Pogliese - perchè interessa un impianto sportivo storico della nostra città, molto frequentato dagli appassionati in un quartiere chiave per uno sviluppo organico e inclusivo del territorio urbano. Un’opera che vogliamo diventi simbolo di rinascita anche sociale, una finalità che ha guidato la nostra scelta di inserire nel piano della rimodulazione dei fondi comunitari questo e altri interventi a favore di strutture e spazi aperti attrezzati di quartiere con maggiori necessità di attenzione”. In dettaglio, il progetto e il finanziamento del Campo Scuola adottati dalla giunta comunale su proposta dell’assessore alle politiche comunitarie Sergio Parisi, prevedono Una serie di interventi strutturali. Il rifacimento completo del tracciato della pista, la fornitura di tutti i dispositivi relativi ai salti in lungo, in alto e con l’asta e il settore dei lanci, il rifacimento dei muri perimetrali e degli spogliatoi, nuovi impianti d’illuminazione e d’irrigazione. Gli interventi sono stati raccordati tramite l’assessore Sergio Parisi con la Federazione di Atletica Leggera al fine di migliorare la struttura, realizzata negli anni ‘60 del secolo scorso, per renderla funzionale anche alle esigenze agonistiche. Nei programmi operativi del sindaco Salvo Pogliese e dell’assessore Sergio Parisi, quello di semplificare i passaggi burocratici successivi, in modo da bandire la gara entro l’estate e in autunno iniziare i lavori di ristrutturazione, che secondo il capitolato d’appalto dovranno durare sei mesi. Particolarmente soddisfatto l’assessore Sergio Parisi che ha ricordato come nella sua precedente breve esperienza di assessore nei primi mesi del 2013, era riuscito ad avviare i primi interventi di ristrutturazione degli spogliatoi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

”La completa riqualificazione del Campo Scuola - ha spiegato Sergio Parisi che oltre a essere assessore allo sport e alle politiche comunitarie del Comune è anche vicepresidente del Coni siciliano - è un obiettivo inseguito da parecchi anni e che finalmente raggiungiamo insieme ai dirigenti nazionali della Fidal, a cominciare dal vicepresidente nazionale Enzo Parrinello anch’egli catanese e ai rappresentati regionali e provinciali della federazione sportiva. Il campo scuola di Picanello ha tutti i requisiti per tornare a essere il fiore all'occhiello dello sport etneo, quando ospitava manifestazioni di atletica leggera di livello nazionale” Proprio due settimane l’impianto di via Grasso Finocchiaro ha riaperto i battenti, grazie a una ripulitura complessiva disposta dall’assessore Parisi, al coordinamento del direttore dello Sport Fabio Finocchiaro in sinergia al presidente provinciale della Fidal Giuseppe Sciuto, in modo da consentire lo svolgimento delle attività non agonistiche, resa possibile dopo l’avvio della seconda fase seguita al lockdown.