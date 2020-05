Si lavora per la riapertura del parco degli Ulivi di San Nullo

Da alcuni giorni gli operai della Multiservizi sono al lavoro all’interno del parco degli Ulivi per ripristinare il decoro dell’area,in vista della sua prossima apertura, e creare fasce taglia-fuoco che possano prevenire eventuali incendi. “Nel nostro territorio ci sono di decine di spazi verdi che stiamo valorizzando sin dal primo momento del nostro insediamento- spiega il presidente della IV municipio Erio Buceti- il nostro progetto mira a creare una sinergia comune che possa dare vita ad uno sviluppo collettivo che metta al centro di tutto i parchi, le piazze e gli impianti sportivi: unico vero cuore aggregativo per tante realtà di “Cibali-Trappeto-Nord-San Giovanni Galermo”. Cominciati i lavori nel ’98, per poi essere ultimati 3 anni dopo, il parco degli Ulivi occupa oggi un’area di quasi 4 ettari. Al suo interno la struttura è dotata di bambinopoli, campetto da calcio, vialetti in pietra lavica e un sentiero caratterizzato da antiche case coloniali. Si tratta dell’unico parco del quartiere di San Nullo.

