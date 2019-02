Mascali, prorogata la chiusura della strada Scorciavacca-Montarsi

E' stata prorogata sino al prossimo 26 marzo la chiusura al transito veicolare e pedonale, dalle ore 8,30 alle ore 17.30 di ogni giorno, del tratto di strada Scorciavacca-Montarsi, compreso tra l’innesto con la provinciale 2/III e l’intersezione con la provinciale 155, in territorio di Mascali, per lavori di costruzione della linea elettrica in cavo interrato. Il transito è garantito ai residenti e ai titolari di attività commerciali esistenti sul luogo. Il percorso alternativo è costituito dalle strade provinciali 2/III - 5/II - 78 – 155.