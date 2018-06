Lavori stradali in via Aci Castello, ecco tutte le deviazioni

Un tratto di via Aci Castello sarà chiusa al transito veicolare, dal 25 al 28 giugno, per consentire lavori stradali in prossimità dell’incrocio con via Antonino Caruso. La direzione Lavori Pubblici e Mobilità indica i seguenti percorsi alternativi: i veicoli provenienti da Catania e diretti ad Aci Castello saranno deviati lungo le vie Aci Castello e Teseo da dove raggiungeranno via Aci Castello. I veicoli che da Aci Castello andranno verso Catania saranno deviati lungo le vie Teseo, Caruso e Messina. Inoltre, al centro commerciale che si trova in zona sarà accessibile da via Aci Castello, in prossimità delle vie Caruso e Teseo. Pattuglie della municipale saranno sul posto per prevenire eventuali disagi alla circolazione e fluidificare il traffico. Una segnaletica temporanea indicherà i percorsi alternativi.