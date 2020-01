Aci Castello, lavori in corso al lungomare: in vigore il divieto di sosta

Il sindaco di Aci Castello Carmelo Scandurra e il comandante della polizia locale Francesco D’arrigo comunicano che dal 17 gennaio al 15 febbraio 2020, per consentire i lavori di scavo per la realizzazione del collettore fognario nel tratto del lungomare Scardamiano dal civic o 47/A al civico 59, viene istituito il divieto di sosta per l'intera giornata, con rimozione coatta su entrambi i lati della carreggiata per tutti i veicoli. In tale tratto, sarà sospesa la validità degli stalli di sosta a pagamento e riservati ai residenti.

Su via Vadalà, per tutta la durata dei lavori, viene istituito il transito limitato ai soli residenti del lungomare Scardamiano. Saranno inoltre in vigore il doppio senso di circolazione veicolare, lo stop per i veicoli provenienti dal lungomare verso via Livorno, la direzione obbligatoria a destra per i veicoli provenienti dal Lungomare verso via Livorno, il divieto di sosta per tutti i veicoli con rimozione coatta.