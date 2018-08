Lavori stradali al viale Mario Rapisardi dal 6 al 10 agosto

Lavori stradali di manutenzione saranno effettuati nel viale Mario Rapisardi da lunedì 6 al venerdì 10 agosto. Si tratta della riqualificazione della sede stradale inerente il progetto “Cta- Mover” che prevede interverventi di messa in sicurezza ed innovazione del viale Rapisardi nel tratto tra le vie Armando Diaz e Gallo.

Durante i lavori che prevedono anche la bitumazione, è stato istituito il divieto di sosta con rimozione coatta, h24, per ambo i lati di viale Rapisardi, nel tratto tra via Armando Diaz e via Gallo. La zona sarà presidiata da pattuglie della Polizia municipale che fluidificheranno il transito veicolare.