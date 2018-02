Barriera, al via i lavori di rifacimento dell'asfalto nella rotatoria dei Due Obelischi

Domani, venerdì 9 febbraio, alle ore 7, la Global Service inizierà i lavori per il rifacimento del manto stradale della rotatoria nei pressi dei Due Obelischi e in via Lo Jacono.

L'intervento avverrà a "traffico aperto" con la presenza di pattuglie della polizia municipale per garantire il normale scorrimento delle auto.