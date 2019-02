Avviati nuovi cantieri stradali nei paesi pedemontani

Consegnati i lavori di manutenzione straordinaria per alcune strade provinciali che ricadono principalmente nella zona nord dell’area metropolitana. I lavori saranno eseguiti nei territori dei comuni di Piedimonte Etneo (strada provinciale 2/III), Santa Venerina (s.p. 4/I), Zafferana Etnea (ss.pp. 8/II e 8/IV), Camporotondo Etneo e S.P. Clarenza(s.p. 3/III), Belpasso (s.p. 14), Paternò (s.p. 15) e Bronte (ex S. B. Scalavecchia - Ricchia). Previsto il rifacimento dello strato superficiale della pavimentazione stradale in cui sono presenti fessurazioni e buche, la ricostruzione di alcuni tratti di muretti danneggiati, il rifacimento della segnaletica orizzontale e l’integrazione di quella verticale. La conclusione dei lavori avverrà entro il 28 maggio.