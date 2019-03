Lavori stradali nelle vie Domenico Tempio e Cristoforo Colombo

Da mercoledì 13 Marzo cominceranno i lavori di sistemazione delle sedi stradali in via Cristoforo Colombo e in via Domenico Tempio. Gli interventi di manutenzione saranno eseguiti a traffico aperto con la presenza di agenti della polizia municipale fino alla conclusione dei lavori. Lo ha reso noto la direzione manutenzione e del Comune di Catania.