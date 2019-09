Approvato progetto di ammodernamento della provinciale 38/III di Licodia

Il sindacodella città metropolitana Salvo Pogliese, ha approvato il progetto esecutivo per il completamento dei lavori di ammodernamento della Strada provinciale 38/III, nel, tratto tra il Bivio Botteghelle verso Licodia Eubea. L’intervento, inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, è di priorità assoluta per il potenziamento della viabilità secondaria.

"La strada oggetto dell’importante intervento riveste una particolare valenza strategica per gli operatori del settore agricolo – ha detto il sindaco metropolitano, Salvo Pogliese - incentrato sulla viticoltura in quella porzione di territorio . La provinciale, oltre a essere utilizzata dai mezzi pesanti per il commercio dell’uva da tavola Igp di Mazzarrone e dai produttori di agrumi, vino, olio e mandorle di Mazzarrone e di Licodia Eubea, rappresenta un’importante arteria di comunicazione per le comunità e utile per lo sviluppo socio-economico del distretto dell’area Calatina".