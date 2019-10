Stanziati i fondi per l'ammodernamento della provinciale Mineo-Agira

L’ammodernamento della strada provinciale 179, nel tratto fra Mineo e Agira, diventa realtà. Il Governo Musumeci investe, infatti, oltre sette milioni e 400mila euro per la riqualificazione dell’arteria che scorre fra le province di Catania ed Enna. L’assessorato regionale alle Infrastrutture ha formalizzato il relativo decreto di accertamento somme da 7.464.393,69 euro.

"Stiamo recuperando un progetto che vedeva la luce al tempo della mia presidenza della Provincia di Catania - ha commentato il presidente della Regione Nello Musumeci - e che oggi servirà finalmente a ridare dignità a una strada che mette in connessione due province, partendo dal centro rurale di Borgo lupo su cui stiamo altresì investendo risorse per la riqualificazione. Gli interventi della Regione restituiscono il decoro e l’efficienza perduta da tempo alla viabilità interna». «Un altro impegno mantenuto dal Governo Musumeci - ha aggiunto l’assessore Marco Falcone - nel contesto di un Piano di rilancio delle strade interne e provinciali che in Sicilia non si vedeva da decenni. Procederemo velocemente, come fatto finora, con l’affidamento dei lavori e l’avvio del cantiere".