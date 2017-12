Deviazioni stradali a San Gregorio per lavori sulla carreggiata

Continua il progetto “Strade sicure” iniziato dall’amministrazione comunale di San Gregorio da oltre un anno a questa parte e che vede, oltre alla maggiore presenza della polizia municipale sul territorio, anche il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale di alcune strade. Questa è la volta di Via Ulivi che sarà chiusa al traffico veicolare nei giorni 27 e 28 dicembre, con inizio alle ore 7 fino a conclusione dei lavori per il rifacimento della segnaletica orizzontale. All’intersezione tra la via Umberto e la via Ulivi il traffico, sbarrato a mezzo transenne, sarà indirizzato in via Umberto in entrambi i sensi di circolazione; tra via Papa Giovanni XXIII e la via Zizzo il traffico sarà indirizzato, invece, verso via Zizzo.

All’intersezione tra via Gregorio Mignemi Sindaco e la via Caduti del Lavoro sarà collocato uno sbarramento a mezzo transenne mobili al fine di vietare il transito in direzione via Matteotti e il traffico veicolare sarà indirizzato sulla via Gregorio Mignemi Sindaco. All’intersezione tra via Ulivi e via Colonna, infine, il traffico sarà fatto confluire lungo le vie Colonna e Rua di Sotto in entrambi i sensi di marcia. Naturalmente dai divieti di transito sono esclusi i residenti. L’operazione è stata ufficializzata, con l’ordinanza n. 28 del 20 dicembre, dal comandante della Polizia locale, ispettore capo Umberto Bonaccorso.