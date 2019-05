Gravina, cominciano i lavori del canale di gronda a San Paolo

L'amministrazione comunale di Gravina rende noto che per consentire l'esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione del canale di gronda per lo smaltimento delle acque meteoriche nel quartiere San Paolo, è stata disposta con ordinanza, dal 4 giugno 2019 al 4 settembre 2019, la chiusura al traffico veicolare di via Etnea nel tratto compreso tra il civico numero 9 e l'intersezione con la via San Paolo.

Il transito sarà consentito solamente ai residenti e ai mezzi di soccorso. Prima dell'inizio dei lavori e della chiusura al traffico veicolare verrà realizzato un “tornaindietro”, con relativa segnaletica orizzontale e verticale, nella stessa via Etnea (a circa 60 metri dal civico n. 9 in direzione est) per consentire il transito ai cittadini residenti nel tratto compreso tra il civico 46 e il civico 60. La Polizia municipale controllerà il rispetto delle prescrizioni contenute nell'ordinanza.