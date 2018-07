Scordia, chiusa la provinciale 217 per lavori di bitumazione

Fuori dal centro abitato di Scordia, sulla via che conduce alla contrada Santuzza-Campana, dal 19 al 23 luglio resterà chiusa al transito veicolare e pedonale la strada provinciale 217, nel tratto corrispondente all’innesto con la strada provinciale 28/I. L’ordinanza di chiusura è stata emessa dalla città Metropolitana di Catania per consentire in condizioni di sicurezza i lavori di manutenzione (bitumatura) e di apposizione della segnaletica stradale. Sono esclusi dall’ordinanza i mezzi di soccorso e di cantiere. Il percorso alternativo, su entrambi i sensi di marcia, è lungo la strada statale 385 e la provinciale 28/I. La deviazione del traffico sarà segnalata da apposita cartellonistica, posta a cura della ditta appaltante. Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi verrà verificato dagli organi di polizia stradale. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal codice della strada.