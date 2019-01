Scordia, riaperta al transito la strada provinciale 28/I

Una nuova ordinanza è stata emessa dall’ufficio tecnico della città metropolitana di Catania per la riapertura al transito della strada provinciale 28/I, nel tratto dalla rotatoria con la Sp 99 fino all’incrocio con la Sp 30, in entrambi i sensi di marcia. Il limite di velocità è fissato a 20 chilometri orari per garantire lo svolgimento del transito in piena sicurezza. Istituito, inoltre, sulla stesso tratto della rotatoria, il divieto di transito veicolare in caso di pioggia. La Sp 28/I si diparte nel 1° tratto - dal bivio Leone strada statale 385 all’ingresso di Scordia – e nel 2° tratto - dalla rotatoria di Scordia verso la Stazione ferroviaria di Militello Val di Catania, ed interessa i comuni di Lentini, Scordia e Militello. La nuova segnaletica sarà realizzata e collocata dalla Pubbliservizi, su disposizione dell’ufficio manutenzione della città metropolitana di Catania. Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi verrà verificato dalla polizia stradale.