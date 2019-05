Lavori stradali, chiusa la rampa della A19 per la tangenziale ovest

Mercoledì 29 maggio, dalle 6 alle 16, per interventi di pavimentazione, sarà chiusa al traffico la rampa di immissione dall'autostrada A19 'Palermo-Catania' alla Tangenziale ovest di Catania, in direzione Messina. Lo rende noto l'Anas, spiegando che i veicoli provenienti da Palermo e diretti verso Messina potranno proseguire in A19 sino al termine dell'autostrada e, alla rotatoria, invertire la marcia e immettersi in Tangenziale verso Messina seguendo le indicazioni.