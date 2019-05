Cominciano i lavori notturni sulla tangenziale ovest di Catania

A partire da mercoledì 5 giugno avranno inizio gli interventi di ripristino corticale del sottopasso dello svincolo di San Gregorio, lungo la tangenziale ovest di Catania, con chiusura della rampa in uscita per i veicoli provenienti da Messina e della rampa in entrata per i veicoli diretti verso Siracusa. I lavori si svolgeranno di notte, nella fascia oraria compresa tra le ore 21 e le 6, ad eccezione delle notti tra il venerdì e la domenica. Durante gli orari di chiusura, i veicoli provenienti da Messina e diretti a Catania centro potranno utilizzare il successivo svincolo di Gravina di Catania. I veicoli provenienti da Catania centro e diretti a Siracusa dovranno imboccare la tangenziale verso Messina-Paesi Etnei e, alla rotatoria, invertire la marcia ed immettersi in tangenziale verso Siracusa.