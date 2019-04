Martedì 23 e mercoledì 24 aprile lavori a traffico aperto in via Aci Castello

Martedì 23 e mercoledì 24 aprile via Aci Castello, nel tratto compreso tra gli incroci di via Antonino Caruso e via Medea, sarà interessata da lavori a traffico aperto per il ripristino del manto stradale. Il provvedimento si è reso necessario a causa degli interventi di realizzazione della condotta fognaria per il convogliamento dei reflui, provenienti dal comune di Aci Castello, al vecchio allacciante del comune di Catania con sbocco finale nel depuratore di Pantano D'Arci. I lavori saranno indicati dalla segnaletica, la polizia municipale sarà presente per fluidificare il traffico e alleviare i disagi alla circolazione.