Lavori stradali in via Caronda: arrivano le colonnine per auto elettriche

Lunedì 15 e martedì 16 aprile, una parte di via Caronda sarà chiusa al transito veicolare. Il provvedimento, precisa la direzione Lavori pubblici, riguarda il tratto compreso tra gli incroci di via Bertuccio e via Bruca, e consentirà all'azienda E-distribuzione l'esecuzione dei lavori di allacciamento della colonnina elettrica per la ricarica delle autovetture. Nelle due giornate il transito sarà interrotto a partire dalle 9 del mattino e ripristinato nel pomeriggio, al termine dei lavori. Il traffico proveniente dalla parte nord di via Caronda, diretto al centro, sarà deviato lungo via Bertuccio, con attraversamento di via Etnea e proseguimento quindi sulla via a ovest di piazza Cavour. Gli interventi saranno indicati dalla segnaletica, la polizia municipale sarà presente per fluidificare il traffico e alleviare i disagi alla circolazione.