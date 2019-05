Finiti in tempi record i lavori stradali in via Dusmet

Sono stati completati in appena tre giorni i lavori di allargamento di via Dusmet nella confluenza con l’ingresso del parcheggio Amt, realizando una nuova corsia per fare meglio defluire il traffico veicolare in transito verso piazza Borsellino e via Domenico Tempio. Grazie a questo accorgimento è stato notevolmente migliorato il sistema di circolazione che veniva rallentato dall’insufficiente larghezza dell’unica carreggiata di percorrenza, contigua alla corsia di accesso all’area di sosta. I lavori sono stati realizzati in economia da operatori del Comune e della Multiservizi, con doppi turni di lavoro.