Manutenzioni stradali, lavori in via Fattori e piazza del Carmelo

Prosegue il programma di riqualificazione delle strade e delle piazze della città, dal centro alla periferia, messo a punto seguendo le indicazioni del sindaco di Catania Enzo Bianco e le direttive dell'assessore alle Manutenzioni Salvo Di Salvo. Nella zona di Barriera del Bosco, dove da metà gennaio sono in corso lavori nel Parco Zammataro, in due giorni di lavoro con il Global service sarà riasfaltata una superficie complessiva di 1.500 metri quadrati in via Giovanni Fattori e in piazza Santa Maria Del Carmelo e sarà sistemata la fontana ornamentale della piazza.

Nel Parco Zammataro stanno intanto per concludersi i lavori per riparare i vandalismi segnalati dai residenti e per installare nuovi elementi d'arredo urbano secondo un progetto che costerà complessivamente 35 mila euro, finanziati con fondi del bilancio comunale. La gara d'appalto per il recupero del Parco era stata bandita in novembre e aggiudicata alla fine di dicembre.