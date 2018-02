Lavori in corso in via Petraro e via del Bosco, si rià l'asfalto

Da lunedì 26 febbraio a giovedì 1 marzo apre il cantiere per i lavori di rifacimento del manto stradale, scarificazione e asfalto, in via Petraro e in via del Bosco. La via Petraro sarà interdetta per alcune ore. Da mercoledì 28 febbraio a giovedì 8 marzo la viabilità di parte di via Pietra dell’Ova, nel tratto compreso tra via Cardinale Nava e via Ferro Fabiani, sarà sottoposta a variazioni per lavori di rifacimento manto stradale, scarnificazione e asfalto. La polizia municipale coordinerà il tutto.