Lavori stradali, modifiche alla viabilità in via Felice Fontana

La direzione lavori pubblici, infrastrutture e mobilità comunica che, per consentire in sicurezza i lavori della Fce relativi all'estrazione della Talpa (Tbm), si è reso necessario modificare la viabilità in viale Felice Fontana. In particolare, dalle ore 17 di oggi, lunedì 19 marzo, alle ore 6 di martedì 20 il traffico proveniente da Catania (viale Lorenzo Bolano) e diretto a Misterbianco, sarà deviato lungo la rotatoria di viale Lorenzo Bolano con via Francesco Miceli verso Sud, via Francesco Miceli, via San Pio X, via Antonio Pacinotti dove si potrà raggiungere la carreggiata Nord di viale Felice Fontana direzione Misterbianco. Il traffico proveniente da viale Felice Fontana (Misterbianco) e diretto a Catania sarà deviato lungo la bretella creata, via Leopoldo Nobili, via Francesco Miceli, rotatoria di viale Lorenzo Bolano.

I lavori di estrazione della Tbm proseguiranno dal 20 marzo sino al 10 aprile solo nelle ore notturne, dalle ore 21 alle ore 6 del mattino, con il piano di viabilità alternativo descritto. Sarà comunque garantito l'accesso all'istituto scolastico e agli esercizi commerciali che ricadono su viale Felice Fontana. Gli interventi saranno indicati dalla segnaletica, la polizia municipale sarà presente per fluidificare il traffico e alleviare i disagi alla viabilità.