Lavori stradali in viale Alcide De Gasperi, limitazioni al traffico

Lunedì 8 Luglio in viale Alcide De Gasperi lato Est, da piazza Europa a via del Ponte, è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 6 del mattinp alle ore 16. I lavori serviranno a consentire il transito dei mezzi pesanti utilizzati per i lavori eseguiti dalla Rete Ferroviaria Italiana al fine di regolare il flusso delle acque meteoriche.