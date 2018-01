Via Sgroppillo, lavori in corso per le nuove tubature

La sezione sottosuolo della direzione lavori pubblici del Comune comunica che nei prossimi giorni saranno effettuati lavori di scavo per la posa di tubazioni della Sidra in via Sgroppillo. I lavori saranno effettuati in due tranches.

La prima sarà l’attraversamento di via Sgroppillo dall’incrocio e fino al campo di hockey. I lavori dureranno dal 19 al 20 gennaio. La seconda fase degli interventi consisterà in uno scavo lungo la strada e fino al campetto.

I lavori si svolgeranno dal 22 al 31 gennaio. Nel giorni in cui saranno effettuati gli scavi il transito sarà assicurato ai residenti e ai mezzi di soccorso. Un' apposita segnaletica dedicata indicherà i percorsi alternativi, pattuglie della polizia municipale saranno in loco per limitare eventuali disagi alla viabilità.