Belpasso, c'è l'ok della Regione per nuovi cantieri di servizio

Il comune di Belpasso potrà presentare altri tre o quattro progetti, coinvolgendo così almeno altri 50 cittadini, nell’ambito dei “cantieri di servizi” per la promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale, come previsto dal bando dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro.Il tutto grazie ad un' azione congiunta con altri Comuni di cui si è fatto promotore il sindaco, Daniele Motta, che ha chiesto e ottenuto dalla Regione Siciliana di poter ampliare i benefici del bando, inizialmente riservati solo a chi ha un patrimonio mobiliare pari a zero.

Questo limite molto stringente aveva purtroppo tagliato fuori dai cantieri di servizi la gran parte dei cittadini che avevano presentato richiesta di partecipazione e rischiava di conseguenza di far perdere oltre l’80 per cento delle risorse finanziarie previste. Il sindaco Motta ha così avviato una interlocuzione presso gli uffici regionali competenti e ha sollecitato anche l’intervento da parte del deputato regionale Giuseppe Zitelli. Il risultato è stata una nuova direttiva che estende il limite del patrimonio mobiliare fino a 5 mila euro. Sarà quindi possibile, in questo modo, attingere alla graduatoria già esistente, verificare i parametri reddituali dei cittadini richiedenti e dare la possibilità agli aventi diritto di partecipare ai cantieri di servizio.

Per il sindaco Motta, si tratta di un “risultato molto importante - ha commentato - segno che la nostra battaglia era giusta e che si stava limitando in modo molto severo uno strumento nato per dare una boccata d’ossigeno a molti cittadini. I nostri uffici sono già al lavoro per presentare i progetti e mettere a punto l’elenco degli aventi diritto, nell’obiettivo di sfruttare in pieno le risorse finanziarie a disposizione, oltre 170 mila euro”.