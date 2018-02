Gli allievi dell'istituto "Archè" al lavoro per un giorno da Cutilisci

L'ente di Formazione Archè - Piazza dei Mestieri, in collaborazione con il ristorante Cutilisci, ha organizzato una giornata formativa dal titolo "il mondo del lavoro incontra la formazione". Gli allievi del secondo anno del percorso di formazione professionale "SalaBar" si sono trasformati per un giorno in professionisti della gestione del locale, offrendo il loro supporto dalla sistemazione di tavoli e sedie, alla mise en place, e simulando un servizio vero e proprio. I clienti sono stati proprio i proprietari del locale Cutilisci ed i dipendenti che si sono prestati in questo "gioco" di alternanza e di crescita professionale per i ragazzi.