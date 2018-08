Cantieri passati al setaccio dai carabinieri a "caccia" di irregolarità

Due dipendenti in nero sono stati scoperti dai carabinieri durante controlli ad alcuni cantieri edili, uno dei quali è stato sequestrato nei quali sono stati identificati complessivamente 15 lavoratori. I militari in totale hanno controllato cinque ditte ed elevato ammende e sanzioni amministrative per oltre 40 mila euro. Il titolare di una impresa di costruzioni è stato inoltre denunciato per la mancanza del piano di montaggio e smontaggio del punteggio installato nel cantiere edile.