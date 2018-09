Lavoro, selezione per partecipare ai cantieri di servizio del Comune

Scade alle ore 12 dell'otto settembre prossimo il termine di presentazione delle domande per partecipare alla selezione pubblica promossa dal Comune di Catania, per la formulazione di una graduatoria per l'ammissione nei Cantieri di Servizi di prossima istituzione, finanziati dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. Il personale selezionato verrà utilizzato nei cantieri di servizi aventi ad oggetto programmi di lavoro della durata di 3 mesi, finalizzati a integrare o ampliare i servizi comunali, allo scopo di mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali. Le istanze dovranno essere consegnate o pervenire a mezzo servizio postale al Protocollo Generale del Comune di Catania, Piazza Duomo n. 3, entro le ore 12,00 del 08.09.2018.

Gli interessati devono avere un’età compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi non compiuti, essere disoccupati o inoccupati, residenti nel comune di Catania, devono aver presentato la dichiarazione di disponibilità e sottoscritto il patto di servizio presso il Centro per l'Impiego competente per territorio I soggetti in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità, devono presentare istanza di partecipazione sullo schema di domanda reperibile presso: • sito web del Comune: https://www.comune.catania.it/…/a…/avvisi-2018/default.aspx… • Direzione Risorse Umane e Organizzazione, Piazza Gandolfo n. 3, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 Complessivamente il finanziamento regionale è di 1.970.000 euro e la stima delle persone da im-piegare è di circa 200 unità.