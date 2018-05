Lavoro sommerso e mancanza di sicurezza: sanzioni per oltre 40 mila euro

I carabinieri del nucleo ispettorato per la tutela del Lavoro di Catania, con l'aiuto dei militari dall’Arma territoriale del comando provinciale di Catania, hanno effettuato nei giorni scorsi numerose ispezioni negli esercizi pubblici e nei cantieri edili attivi nelle zone di Giarre e Castiglione di Sicilia conseguendo i seguenti risultati.

Denunciati un 55enne di Giarre e un 46enne di Mascali, poiché in qualità di legali rappresentanti di due distinti esercizi pubblici (bar-pasticcerie) operanti nel comune di Giarre, utilizzavano impianti di videosorveglianza sui luoghi d’impiego senza l’accordo sindacale ovvero in mancanza dell’autorizzazione dell’ispettorato territoriale del lavoro di Catania.

Denunciato un 62enne di Randazzo, poiché in qualità di legale rappresentante di una ditta edile operante in un cantiere a Castiglione di Sicilia, ometteva di installare i parapetti sulle aperture dei solai in costruzione.

Nel complesso l’attività ispettiva ha consentito altresì di adottare un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale nei confronti di uno dei due bar di Giarre, dov’erano occupati 4 lavoratori in nero su 4 presenti; identificare 7 lavoratori di cui 4 in nero e 1 irregolare; elevare nel totale ammende, sanzioni amministrative e recuperare contributi e premi assicurativi, assistenziali nonché contributi INPS omessi per oltre 40.000 euro.