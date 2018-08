Lettori: "Volevo lavorare in tv, ma mi hanno truffato"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un nostro lettore, vittima di una presunta truffa messa in atto da un'azienda specializzata nella ricerca di talenti per il mondo dello spettacolo. "A ottobre 2017, un'azienda di casting mi aveva contattato per fare un provino presso la loro sede a Milazzo. Mi sono recato lì e, dopo aver registrato un breve video ed effettuato degli scatti fotografici, mi hanno chiesto 120 euro per creare il mio profilo ed inoltrarlo a Mediaset ed altre emittenti televisive. Ho pagato e ho aspettato che venisse effettuato quanto promesso. Passarono giorni, settimane ma ancora nulla. Al che, dopo più di un mese, mi hanno detto che avevano perso tutto il mio materiale a causa di un virus e che mi avrebbero rimborsato i 120 euro, rimandandomi inizialmente a qualche giorno, poi a febbraio ed infine sono spariti bloccandomi ovunque. Proprio ieri, creando un post su Facebook, sono stato contattato da due persone che come me sono state truffate. Stiamo cercando di capire il loro meccanismo, poiché a quanto pare truffano 10-15 persone ogni 100 (per fare un esempio) così da avere per lo più recensioni positive e rendersi quindi inattaccabili. Ho anche contattato Mediaset telefonicamente e mi hanno confermato che non hanno alcun rapporto con questa azienda e che quindi si tratta di una truffa".