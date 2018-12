Nella giornata di ieri, si sono svolte le celebrazioni per la festività di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco. Già la sera del 3 dicembre erano state accolte le reliquie della Santa, presso la Sede Centrale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania. Nella mattinata di ieri si è svolta la Celebrazione Eucaristica presso la Basilica Cattedrale di Sant'Agata promossa, come ogni anno, di concerto con la Guardia Costiera e la Marina Militare, alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose. Nel pomeriggio della stessa giornata di ieri, si è svolta, inoltre, la cerimonia all'interno della Sede Centrale del Comando Provinciale del Vigili del fuoco, con la celebrazione della Santa Messa presieduta dal rev.mo mons. Salvatore Genchi, alla presenza del Comandate Provinciale, ing. Giuseppe Verme, dei funzionari tecnici e di una vasta rappresentanza del personale in servizio e in quiescenza.