"Le voci di Librino": gli studenti della Brancati incontrano il consiglio comunale dei ragazzi

Come ogni venerdì, alle ore 19 sui 101,00 FM (Catania e provincia) e contemporaneamente in streaming audio sul sito www.radiolab.it, continua la programmazione di "Le Voci di Librino", il programma realizzato dagli studenti delle scuole del popolare quartiere catanese. In questa nuova puntata di "Le Voci di Librino" gli studenti dell'Istituto Brancati ci raccontano cos'è il CCR, il Consiglio Comunale dei Ragazzi, un progetto di simulazione che avvicina i giovani al mondo della politica e li responsabilizza sulla gestione dei beni pubblici. All'istituto Brancati, questo progetto va avanti da ben 12 anni. In questa puntata gli studenti ci racconteranno le loro esperienze, saranno ospiti ai microfoni della radio il giovane sindaco uscente, Filippo e Chiara, neo sindaco che a giorni presterà giuramento. Ospite della puntata il professore Giuseppe Adernò, coordinatore provinciale dei CCR e ideatore del progetto per la Sicilia.

Hanno realizzato la puntata: Biagio, Chiara, Filippo, Giada, Giorgia e Sofia. Dunque, i ragazzi del quartiere di Librino continuano il loro "viaggio" alla scoperta della radio e si calano nella veste di conduttori, "cresciuti" nei laboratori radiofonici in corso in diverse scuole del quartiere e realizzati nell'ambito del progetto "Le Voci di Librino". Il progetto - sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - è realizzato dall'associazione Catania Lab, editrice di Radio Lab e gestore di Radio Zammù, la radio dell'Università di Catania, in collaborazione con Mosaico Cooperativa Sociale, Talità Kum, Impact Hub. Partner esterni del progetto sono i cinque istituti scolastici coinvolti (Istituto Angelo Musco, Istituto Dusmet, Istituto Campanella Sturzo, Istituto Brancati e Istituto Pestalozzi), l'Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni di Catania, il Comune di Catania, la Fondazione Cirino La Rosa. La puntate di "Le Voci di Librino", in onda ogni venerdì alle ore 19 sui 101,00 FM (frequenza di Radio Zammù e Radio Lab, grazie alla collaborazione con il gruppo Radio Amore) affrontano diversi temi scelti con i ragazzi che frequentano i laboratori e vicini anche alla vita del quartiere catanese. Nelle prossime puntate saranno affrontati temi come offball e teatro, il problema dei rifiuti, le interviste a Marco Presta (scrittore e conduttore del Ruggito del Coniglio, Radio 2 e Gabriele Baglio, musicista; salute e alimentazione. E si proseguirà man mano che i laboratori radiofonici nelle scuole produrranno altre puntate del format. Ogni puntata sarà disponibile in podcast sul sito www.radiolab.it/levocidilibrino.

Il progetto "Le voci di Librino" (che ha preso il via lo scorso autunno a Catania su diversi fronti e attività, dalla radio allo sport, dalla formazione di minori a rischio all'autoimprenditorialità) attraverso la radio vuole dare voce a un quartiere intero, una città nella città e ai suoi circa 70 mila abitanti, primi fra tutti i giovani dai 14 ai 35 anni. Il progetto prevede un'insieme di attività, finalizzate a creare nuove “comunità di interesse” tra i potenziali ascoltatori su temi della legalità, della partecipazione, della cooperazione, anche partendo dallo sport e dalla musica: laboratori nelle scuole per produrre il programma radio settimanale "Le Voci di Librino", tirocini rivolti a giovani a rischio, percorsi di promozione e sostengo di idee e attività imprenditoriali, corsi e tornei sportivi, presentazione di progetti scolastici.

Una serie di attività che nasceranno e saranno "raccontate" in questo progetto di radio di comunità dagli stessi protagonisti, studenti e operatori impegnati sul campo. Nei primi due anni i ragazzi sono accompagnati da esperti, che gradualmente "passeranno loro la palla". La radio darà loro voce e spazio, per diventare una nuova e bellissima piazza non solo del quartiere, ma di Catania. Pronta a confrontarsi con altre realtà della Sicilia e d'Italia.