Learn by Movies 2020, 16 nuovi film in lingua originale per studenti e appassionati

Torna dal prossimo 30 marzo e fino al 1° giugno “Learn by movies”, la tradizionale iniziativa dell’Università di Catania – quest’anno giunta alla diciassettesima edizione - particolarmente gradita alla comunità accademica e alla città. Lanciata nel 2001 con lo slogan “Imparare le lingue divertendosi”, la rassegna di film in lingua originale dell’Ateneo catanese è diventata col passare degli anni un punto di riferimento per gli appassionati, a cui è offerta una selezione sottotitolata dei film più interessanti delle recenti stagioni, nelle lingue studiate all’interno dei corsi di studio dell’Università. L'idea di fondo rimane quella di un invito all'apprendimento e all'auto apprendimento della lingue, ma accanto a queste finalità "didattiche", “Learn by Movies” ha da sempre costituito una carrellata sul cinema di qualità attraverso la presentazione di opere che hanno trionfato nei principali festival internazionali, selezionate con scrupolo e proposte gratuitamente a tutti gli studenti. Nell’edizione 2020, verranno proposti 16 film, proiettati ogni lunedì al cinema Odeon, alle 18 e alle 21 nelle seguenti lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco, macedone, greco, russo, mandarino. Proprio in questi giorni l’ateneo ha pubblicato una manifestazione d’interesse per eventuali sponsor che possano contribuire a una migliore realizzazione della rassegna. L’invito, pubblicato nella sezione bandi del portale www.unict.it e nell’albo on line dell’Ateneo è rivolto a soggetti pubblici e privati, associazioni, enti, imprese, società, fondazioni, cooperative, consorzi e istituzioni in genere, in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente per contrarre con la pubblica amministrazione, che intendano promuovere la propria immagine sostenendo l'iniziativa con contributi economici o in beni, servizi e prestazioni. Le offerte di sponsorizzazione dovranno pervenire esclusivamente tramite Pec all’indirizzo protocollo@pec.unict.it entro il prossimo 10 marzo 2020, utilizzando il modello allegato al bando, con la dicitura “Manifestazione di interesse alla sponsorizzazione della XVII edizione dell’iniziativa “Learn by movies”.