La Lega contro sugar e plastic tax: "Balzello folle"

La Lega Salvini Premier ha presentato al "Decreto cura Italia", in questi giorni in discussione in Senato, due emendamenti che prevedono espressamente la soppressione di "Sugar tax" e "Plastic tax". "Un modo questo - si legge in una nota -, per venire incontro alle tante imprese, come la siciliana Sibeg, che, come denunciato anche dalla stessa azienda, rischiano di essere messe definitivamente in ginocchio, a causa dell'aggravarsi della crisi dovuta agli effetti economici del coronavirus".

"Nei mesi scorsi - prosegue la nota -, su incarico di Matteo Salvini, il segretario regionale della Lega Stefano Candiani si era recato proprio nello stabilimento Sibeg di Catania, per ascoltare dalla viva voce dei vertici aziendali le pesanti ripercussioni economiche che avranno Plastic e sugar Tax, volute dal Governo Conte bis, con danni irreparabili che le due tasse produrranno per l'intero comparto e per la Sicilia".