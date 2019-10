Leo Gullotta presta la sua voce ad un progetto video sui vulcani

Giovedì 10 ottobre a Palazzo Platamone saranno presentati i 14 videoclip realizzati dall'Ingv per raccontare i vulcani e il loro impatto sul territorio. I video sono stati girati nell'ambito del progetto internazionale VolFilm, finanziato dalla Banca Mondiale e patrocinato dall'Associazione internazionale di vulcanologia e chimica dell'interno della terra. La versione in italiano del progetto, raccontato in inglese, francese, spagnolo ed indonesiano, è stata curata dall'Ingv con la collaborazione di Leo Gullotta, attore e doppiatore catanese che ha aderito a titolo gratuito. Alla presentazione parteciperanno il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, l'assessore alla Cultura Barbara Mirabella, il dirigente generale della Protezione civile siciliana, Calogero Foti, il direttore dell'Osservatorio etneo dell'Ingv Stefano Branca.