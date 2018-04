A lezione di fai-da- te da Leroy Merlin: corsi gratuiti per adulti e bambini

Economico, facile e divertente: è il mondo del fai-da- te che piace sempre di più agli italiani. Ma bricoleur non si nasce: si diventa. L'occasione per mettersi alla prova - e imparare - è a portata di tutti: ogni sabato Leroy Merlin organizza in ognuno dei suoi 48 punti vendita sul territorio, corsi gratuiti di fai-da- te rivolti ad adulti e -nelle sedi di Nova Milanese, Roma e Verona- anche a bambini. Un'iniziativa nata per trasmettere a ciascuno quelle competenze necessarie per realizzare autonomamente vari lavori di manutenzione della casa e del giardino. Secondo l'Osservatorio sulla Casa di Leroy Merlin oltre il 30% degli italiani ha realizzato almeno un lavoro di abbellimento, ristrutturazione e manutenzione della propria abitazione e il 25% ha eseguito lavori di montaggio e installazione personalmente. Un dato che aumenta sensibilmente se si considerano i lavori degli spazi esterni come terrazze e giardini.

Dalla fase dell'ideazione a quella di realizzazione, il fai-da- te conquista non solo perché permette di risparmiare ma soprattutto perché esaudisce "la voglia di fare casa" in completa autonomia. I professionisti di Leroy Merlin vestono i panni degli insegnanti per condividere il proprio know- how e i trucchi del mestiere con chiunque voglia imparare a rinnovare personalmente la propria casa: dal posare le piastrelle al verniciare le pareti con l'idropittura, dal porre un prato sintetico al costruire un orto verticale o un divano con i pallet, solo per fare alcuni esempi. La partecipazione è aperta a tutti e completamente gratuita. Ciascun negozio propone un corso a tema della durata di due ore circa e con diversi livelli di difficoltà a seconda che si sia esperti o alle prime armi. Per aiutare a stimolare la creatività e la manualità Leroy Merlin, a Roma, Nova Milanese e Verona, ha anche istituito i Corsi Kids, dedicati ai più piccoli: a partire dai 6 anni i bambini potranno partecipare sotto la supervisione degli insegnanti di Leroy Merlin, soli o accompagnati dai propri genitori, a corsi specifici dove impareranno a costruire un aquilone, racchette da beach tennis, lavori di falegnameria e di giardinaggio. Un’iniziativa pensata per introdurre i più piccoli al piacere del fare, stimolando la loro creatività e manualità.

Qui le prossime date in calendario: Sabato 21 aprile ADULTI: "Rinnovare le pareti con l'idropittura colorata" Sabato 28 aprile ADULTI: "Posare un prato sintetico in giardino o terrazzo" Sabato 28 aprile KIDS: "Costruiamo un aquilone" Sabato 5 maggio: "Costruire una fioriera con i pallet" Per la programmazione completa dei corsi e iscriversi, basta consultare il sito www.leroymerlin.it/ispirati-impara/corsi- fai-da- te/ Il numero dei partecipanti è limitato a 15 e l'orario è a discrezione del singolo negozio.