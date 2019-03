Lesioni e resistenza a pubblico ufficiale: arrestato marocchino

Nella serata di ieri la polizia ha arrestato Hazarim Hasan del 1995 di nazionalità marocchina per il reato di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Nello specifico, alle ore 22:45 circa, personale delle Volanti è stato inviato in piazza Giovanni Verga a seguito di segnalazione giunta su linea 112 N.U.E. per una lite in atto tra extracomunitari nei pressi dell’ingresso dell’hotel “Mercure”.

Giunti sul posto, gli operatori hanno notato la presenza di due extracomunitari (entrambi di nazionalità marocchina) intenti a dialogare. Gli agenti si sono avvicinati per chiedere cosa stesse accadendo e improvvisamente uno dei due si scagliava contro il suo connazionale colpendolo con calci e pugni. Pertanto, gli agenti prontamente sono intervenuti per sedare la lite, ma l’aggressore, incurante della loro presenza, tentava di colpire nuovamente il suo connazionale, scagliandosi inoltre contro uno degli operatori cercando di colpirlo con pugni al volto.

Gli agenti sono intervenuti per bloccarlo e l’operatore che poco prima aveva rischiato di essere colpito al volto accusava un forte dolore al pollice della mano destra. All'agente, recatosi presso il nosocomio Vittorio Emanuele, è stato rilasciato un referto con prognosi di 25 giorni per distacco parcellare alla base dell’epifisi prossimale del primo dito. L’aggressore, pertanto è stato dichiarato in arresto per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Dei fatti è stato informato magistratodi turno, il quale ha disposto che l’arrestato venisse associato alle locali camere di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima che si terrà in data 13 marzo 2019.