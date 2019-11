Lettori: "Dopo due giorni la strada ancora allagata"

Un lettore segnala la condizione di una strada a Serra, frazione di Misterbianco dove l'acqua piovana non riesce a defluire causando disagi agli automobilisti. I tombini presenti non riescono a far defluire l'acqua: "Nonostante siano passati due giorni dalle forti piogge la situazuone non cambia - scrive il lettore - chiediamo a chi di competenza di risolvere il problema che causa problemi alla circolazione ma sopratutto alla sicurezza stradale".