Lettori. Parcheggio selvaggio all'ingresso della villa Bellini

Parcheggio selvaggio all'ingresso della villa Bellini, dal lato di piazza Roma. Ogni giorno le auto parcheggiano davanti agli ingressi non consentendo il passaggio pedonale, soprattutto ai disabili e alle donne con passeggini. "Ho fatto presente il problema ai vigili urbani presenti alla Villa. Erano in 5 e tutti mi hanno detto che non posso sanzionare i proprietari delle auto perchè la cartellonistica sia verticale che orizzontale è assente - scrive il lettore - Pertanto il problema continuerá fino a quando l'ufficio competente non si deciderá a mettere la segnaletica. Il problema è stato giá fatto presente all'ufficio ma mai ascoltato e risolto".