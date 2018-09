Lettori. Piazza Bovio invasa da rifiuti, residenti la puliscono

Questa è piazza Giovanni Bovio. "Oltre all'incivilta dei cittadini, la ditta che avrebbe dovuto pulire, lo ha fatto solo fino alla via Conte di Torino nonostante le varie segnalazioni del comitato e dei cittadini". Ecco che alcuni residenti sono scesi in piazza per ripulirla