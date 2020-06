Libri recuperati dalla strada e donati alla biblioteca dei salesiani di via Cifali

Francesca, una ragazza che risiede nel quartiere, ha notato i numerosi tomi sul marciapiede di via Giovanni Boccaccio e si è subito attivata per segnalarne la presenza alla pagina "Lungomare Liberato". A questo punto è entrato in gioco il consigliere del IV Municipio Giuseppe Ragusa del Movimento 5 Stelle, che insieme ad altri cittadini del quartiere ha subito effettuato il recupero e preso in consegna i libri, portandoli presso la biblioteca dell'Istituto Salesiano San Francesco Di Sales di via Cifali 5, a Catania.

"Il direttore ha accolto con gioia la nostra donazione - spiega Giuseppe Ragusa - ed ha già provveduto ad inserire in archivio i volumi, che saranno così consultabili dagli studenti e da chiunque voglia prenderli in prestito". Si tratta di testi di vario interesse, che spaziano dalla medicina alla politica, con romanzi e saggi storici e filosofici.

"La collaborazione tra cittadini ed istituzioni ha permesso di salvare un importante patrimonio culturale. Invito quindi chi ha la necessità di disfarsi di altri libri a non abbandonarli per strada, contattando gli uffici comunali della nostra municipalità per valutare la possibilità di donarli ad un archivio bibliotecario".