Libri sotto gli archi, torna oggi l'appuntamento catanese

Domenica 15 aprile quinto appuntamento con i libri e la lettura per la mostra-mercato "Libri sotto gli Archi", organizzata nel tratto pedonale di via Dusmet dall'assessorato ai Saperi e Bellezza condivisa del Comune di Catania insieme a librai ed editori del territorio. Dalle ore 10 alle 13.30 la manifestazione, che si svolge ogni terza domenica del mese, propone incontri con gli autori, presentazioni di libri, letture ad alta voce, racconti di fiabe e laboratori per bambini, mostre ed eventi vari.

Il primo incontro è previsto alle 10 con la presentazione di "La voce della mia terra", di Giovanni Lo Giudice, a cura di Gaetana Lo Giudice e Gabriella Grasso (Carthago Editore). Segue, alle 11, Era solo il mio nome, di Salvo Salerno (Algra Editore). Alle 12 l'associazione Amor Librorum presenta la vicenda editoriale straordinaria collegata al fenomeno del Grand Tour in Sicilia: Patrick Brydone "A tour through Sicily and Malta" del 1773.

Per i più piccoli, appuntamento alle 11 a bordo dell'Autobooks con la lettura animata di "Pino e Perchè" a cura di Gae Editore.

Spazio anche per l'arte con la Mostra di pittura di Mattia Colombrita e una breve introduzione all'esposizione e presentazione dell'autore, a cura di Stefania Nibbi. A Libri sotto gli archi, inoltre, uno stand di Etna Comics, il Festival internazionale dedicato al fumetto che si svolgerà a Catania dal 31 maggio al 3 giugno. I prossimi appuntamenti domenicali con la mostra-mercato si terranno il 20 maggio e il 17 giugno.