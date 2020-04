Librino, 2 auto sequestrate allo stesso uomo in pochi giorni per guida senza patente

Nei giorni scorsi, su disposizione del Questore di Catania Mario Della Cioppa, personale del Commissariato Librino ha effettuato controlli straordinari nel quartiere, volti a contenere il rischio da contagio Covid-19, controlli intensificati in occasione delle vacanze pasquali.

Durante l’attività di polizia, sono state acquisite numerose autocertificazioni e sono state comminate 43 sanzioni ai per uscite dalla propria abitazione senza un giustificato motivo. Nello specifico in via Zia Lisa è stata fermata un’autovettura il cui conducente, un quarantenne pluripregiudicato L.G., che si trovava a bordo di detta autovettura con i figli minori e la moglie, era alla guida senza essere titolare di patente per non averla mai conseguita. Gli sono state elevate le sanzioni del caso e il veicolo è stato sequestrato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.



Due giorni prima, sempre a cura di agenti del commissariaro Librino, al pregiudicato era stata sequestrata un’altra autovettura e sempre per la guida senza patente. Durante le fasi del controllo di polizia, quindi, L.G. - a cui, questa volta si è aggiunta anche la moglie – ha iniziato a inveire ripetutamente contro i poliziotti, insultandoli, al fine di non farsi sequestrare l’autovettura poiché, a suo dire, sarebbe stato un “abuso di potere sequestrargli la seconda autovettura”. Nonostante ciò, i poliziotti sono riusciti a portare a termine le operazioni. Inoltre, sono stati sequestrati altri veicoli perché privi di assicurazione e per la ricorrente mancanza della prevista patente di guida da parte del titolare. In totale, sono state contestate violazioni al Codice della Strada pari ad un importo superiore a 30 mila euro.