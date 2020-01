Polizia scova 2 supermercati abusivi nei locali del Comune

Nell'ambito dei controlli della polizia sono stati trovati, nei Viali Moncada e Grimaldi, 2 supermercati totalmente abusivi allestiti all’interno di edifici del Comune di Catania e inoltre uno dei 2 gestori percepisce dal mese di aprile il reddito di cittadinanza. Entrambi sono stati indagati in stato di libertà per il reato di invasione di edifici pubblici, mentre uno anche per truffa aggravata per l’ingiusto conseguimento di erogazione pubblica.



In totale, al termine dei controlli, sono stati accertati e contestati 23 reati, indagate 11 persone in stato di libertà, controllate oltre 50 persone e molteplici attività commerciali, risultate totalmente abusive.