Librino, ai domiciliari per diversi reati tra cui resistenza a pubblico ufficiale

Una condanna definitiva di 2 anni e 6 mesi per svariati reati tra cui resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione in concorso e porto illegale di armi, commessi nel settembre del 2017 a Catania. Per Massimiliano Maccarrone, classe 1980, sono così arrivati gli arresti domiciliari notificati dal personale del commissariato di polizia di Librino. L’uomo, su provvedimento della Procura, sconterà l’intera pena con la misura di detenzione domiciliare.